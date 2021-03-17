«Башнефть» поможет Башкирии в развитии придорожного сервиса

Было отмечено, что 2020 год был сложным, в том числе для нефтегазовой промышленности. Снижение мировых цен и спроса на нефть и нефтепродукты оказали неблагоприятное влияние на отрасль. Тем не менее компания «Башнефть» продолжила реализацию своих инвестиционных проектов и остаётся добросовестным налогоплательщиком, принимает активное участие в социальных проектах республики.