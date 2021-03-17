«Башнефть» поможет Башкирии в развитии придорожного сервиса

Компания «Башнефть» поможет республике в развитии придорожного сервиса. Об этом глава республики Радий Хабиров и гендиректор нефтяной компании Хасан Татриев договорились во время заседания постоянно действующей комиссии по взаимодействию.

Было отмечено, что 2020 год был сложным, в том числе для нефтегазовой промышленности. Снижение мировых цен и спроса на нефть и нефтепродукты оказали неблагоприятное влияние на отрасль. Тем не менее компания «Башнефть» продолжила реализацию своих инвестиционных проектов и остаётся добросовестным налогоплательщиком, принимает активное участие в социальных проектах республики.

Фото №1 - «Башнефть» поможет Башкирии в развитии придорожного сервиса

Ключевыми остаются вопросы взаимодействия «Башнефти» с предприятиями республики, реализация компанией проектов по строительству и ремонту транспортной инфраструктуры. Мы запустили большую программу – будем развивать придорожный сервис по всей республике, помогать предпринимателям находить новые рынки в  этой сфере, создавать достойные условия для туристов. В связи с этим также важно расширять перечень придорожных услуг на автозаправочных станциях «Башнефти».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Хочу выразить искреннюю признательность Вам, уважаемый Радий Фаритович, и правительству Республики Башкортостан за поддержку инвестиционных проектов компании. Убежден, что мы продолжим эту традицию и в текущем году и в рамках комиссии нам удастся конструктивно решить еще немало накопившихся вопросов.

Хасан Татриев, генеральный директор ПАО АНК «Башнефть»
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