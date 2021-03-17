В Уфе сотрудники автосервиса не вернули мужчине машину и пропали

Житель Уфы не может забрать свою машину из автосервиса. Мужчина говорит, что передал автомобиль мастерам и оставил ключи. Кроме того, оплатил услуги – почти 100 тысяч рублей. Однако через некоторое время сотрудники сервиса перестали выходить на связь, а ворота и вовсе оказались закрыты на замок.

Вывески нет, а внутрь не попасть. Уфимец Альберт Габдуллин теряется в догадках, куда пропали работники автосервиса. Мужчина говорит, свою вишневую «Ауди А4» он оставил мастерам на ремонт в конце декабря прошлого года. Сломалась коробка передач. Срок работ – 20 дней. Сотрудник, принявший авто, был постоянно на связи.

В процессе телефонных переговоров он объяснял мне, что есть сдвиги определенные, потому что мы не успели заказать до Нового года какие-то запчасти. Соответственно, мы созванивались в январе, в феврале. Но в марте человек перестал выходить на связь. И после этого я решил приехать непосредственно в этот автосервис и обнаружил закрытые ворота. Альберт Габдуллин, автовладелец

Ситуация встревожила Альберта, ведь он обратился к мастерам по рекомендации знакомых. К тому же внес большую часть платы – 95 тысяч рублей. На руках у мужчины договор с сервисом и платежное поручение. Но вот телефон, указанный в документе, на момент съемок был недоступен.

По словам автовладельца, машину он оставлял внутри автосервиса. Но судя по этому сугробу вокруг, скорее всего, вишневая иномарка стоит на улице уже довольно давно. Хозяин не намерен больше оставлять здесь своего железного коня и планирует эвакуировать к себе домой.

Переднего бампера с госномером у машины нет. Да и сесть за руль своего авто Альберт не может. Ключи, говорит мужчина, оставил мастерам.

Любой человек может заехать, этот автомобиль забрать и все. Потом его никто не найдет, не говоря уже о коробке, которая там тоже осталась. Также я зашел на сайт, чтобы проверить ОГРН, с кем мы заключали договор. Организация, оказывается, ликвидировалась с 3 марта 2021 года. На двери надпись была «Корунд». Альберт Габдуллин, автовладелец

В договоре почему-то стоит печать автоцентра «Кронус». Автосервис был на Российской, 157/3. Рядом имеются также другие сервисы. Вот только куда пропали соседи, там не знают.

– Вы их не видели их? Ребята, вроде, тоже трудились по автомобилям, запчастям? – Давно уже не видели. – Давно? – Ну недели две, полторы. Работник автосервиса по соседству

Между тем Альберт уже написал заявление в правоохранительные органы.

Уфимец обратился с заявлением о возможном мошенничестве в отдел полиции по Октябрьскому району г. Уфы. Сейчас проводится проверка для того, чтобы в дальнейшем принять решение о возбуждении уголовного дела. Полицейские устанавливают личность человека, которому был перечислен аванс за ремонт автомобиля. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан