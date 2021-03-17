В Уфе сотрудники автосервиса не вернули мужчине машину и пропали

Житель Уфы не может забрать свою машину из автосервиса. Мужчина говорит, что передал автомобиль мастерам и оставил ключи. Кроме того, оплатил услуги – почти 100 тысяч рублей. Однако через некоторое время сотрудники сервиса перестали выходить на связь, а ворота и вовсе оказались закрыты на замок.
Вывески нет, а внутрь не попасть. Уфимец Альберт Габдуллин теряется в догадках, куда пропали работники автосервиса. Мужчина говорит, свою вишневую «Ауди А4» он оставил мастерам на ремонт в конце декабря прошлого года. Сломалась коробка передач. Срок работ – 20 дней. Сотрудник, принявший авто, был постоянно на связи.
Ситуация встревожила Альберта, ведь он обратился к мастерам по рекомендации знакомых. К тому же внес большую часть платы – 95 тысяч рублей. На руках у мужчины договор с сервисом и платежное поручение. Но вот телефон, указанный в документе, на момент съемок был недоступен.
По словам автовладельца, машину он оставлял внутри автосервиса. Но судя по этому сугробу вокруг, скорее всего, вишневая иномарка стоит на улице уже довольно давно. Хозяин не намерен больше оставлять здесь своего железного коня и планирует эвакуировать к себе домой.
Переднего бампера с госномером у машины нет. Да и сесть за руль своего авто Альберт не может. Ключи, говорит мужчина, оставил мастерам.
В договоре почему-то стоит печать автоцентра «Кронус». Автосервис был на Российской, 157/3. Рядом имеются также другие сервисы. Вот только куда пропали соседи, там не знают.
Между тем Альберт уже написал заявление в правоохранительные органы.
Хозяин немецкой иномарки не исключает, что, возможно, он не единственный, кто оказался в такой ситуации. Но больше всего его волнует, получится ли вернуть уплаченные деньги и не потребуется ли его машине дополнительный ремонт после такого обслуживания.