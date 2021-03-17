В Башкирии началась реконструкция Спасо-Преображенского храма

Восстановят в первозданном виде. В селе Зилаир приступили к реконструкции Спасо-Преображенского храма, построенного в середине 19 века. Местные жители считают церковь визитной карточкой райцентра и ждут проведения первой службы.
Спасо-Преображенский храм в Зилаире – первое, что видят гости, въезжающие в райцентр со стороны Уфы. Правда, долгие годы вид у исторической достопримечательности был не особо презентабельным. В 1961 году у храма снесли купол с колокольней, а само здание отдали под кинотеатр. Лишь спустя 40 лет в церкви вновь начали проводить службы. Среди молитв прихожан были услышаны и просьбы о реконструкции храма.
Специальной бригаде строителей предстоит непростая работа. Кинотеатр, расположенный в церкви, трижды горел. Высокая температура выжгла все фрески. Восстановить роспись храма в первоначальном виде не получится ввиду отсутствия архивных документов и фото.
20 лет прихожане пытались отремонтировать храм своими силами, но сумма оказалась неподъемной. На полную реконструкцию порядка 80 миллионов рублей выделят в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма». Первый транш в размере 35 миллионов уже переведен.
Существует мнение, что Спасо-Преображенский храм Зилаира является уменьшенной копией Преображенского Храма Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. По одной из версий, такая схожесть обусловлена тем, что у них был один и тот же архитектор.
По словам отца Дмитрия, в здании была уникальная акустика, и службу можно было услышать из любой точки храма. Удастся ли повторить такое звучание, пока не ясно. А вот звон колокола точно будет слышан за километры от церкви. Его закажут у лучших мастеров. Пока же прихожане наслаждаются лишь малой звонницей.