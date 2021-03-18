Глава Росстата высоко оценил готовность Башкирии к переписи населения

Башкортостан готов к проведению Всероссийской переписи населения. Высокую оценку региону во время встречи с Главой республики дал руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
В частности, подготовлено порядка десяти тысяч переписчиков, определены их маршруты, вплоть до освещения и наличию бродячих собак. В связи с пандемией коронавируса Всероссийская перепись населения откладывалась два раза. По словам руководителя Росстата, при благоприятной эпидобстановке мероприятие пройдёт осенью текущего года.