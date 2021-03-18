Глава Росстата высоко оценил готовность Башкирии к переписи населения

Башкортостан готов к проведению Всероссийской переписи населения. Высокую оценку региону во время встречи с Главой республики дал руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

В частности, подготовлено порядка десяти тысяч переписчиков, определены их маршруты, вплоть до освещения и наличию бродячих собак. В связи с пандемией коронавируса Всероссийская перепись населения откладывалась два раза. По словам руководителя Росстата, при благоприятной эпидобстановке мероприятие пройдёт осенью текущего года.

Одна из самых сложных и важных задач которую мы ведем вместе с Росстатом – информационно-разъяснительная работа. Что получается: сидит человек дома, он пришёл с работы, он устал, а к нему приходит переписчик и начинает задавать вопросы. И здесь наша задача убедить людей, что это делается не для бумаг, которые будут лежать пылиться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Очень подробно рассмотрели, как республика готовится. Сейчас уже организованы все технические вопросы. Видим, что уровень подготовки наивысший. Мы уверены, что здесь всё пройдет на самом высоком уровне. Что даст перепись? В первую очередь, новую информацию, которая позволит выстроить грамотную стратегию развития региона.

Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики
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