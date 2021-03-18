Глава Росстата высоко оценил готовность Башкирии к переписи населения

Одна из самых сложных и важных задач которую мы ведем вместе с Росстатом – информационно-разъяснительная работа. Что получается: сидит человек дома, он пришёл с работы, он устал, а к нему приходит переписчик и начинает задавать вопросы. И здесь наша задача убедить людей, что это делается не для бумаг, которые будут лежать пылиться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан