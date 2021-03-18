В Башкирии «сотрудница банка» выманила у пенсионерки 80 тысяч рублей

62-летняя жительница Стерлитамака пострадала от рук лже-сотрудницы банка. Обманным путем злоумышленница похитила у нее 80 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Она заявила о том, что мошенники пытаются списать с ее банковской карты деньги.

Женщина поверила, что разговаривает с сотрудником банка и сообщила неизвестной все поступившие в смс-сообщениях пароли. После этого с ее банковской карты произошло списание 80 тысяч рублей. пресс-служба МВД Башкирии