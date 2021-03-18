В Башкирии стартует акция «Здоровая республика – здоровый регион»

Сразу шесть поездов здоровья выедут по селам и деревням республики. Пройти обследование жители смогут абсолютно бесплатно. Акция «Здоровая республика – здоровый регион» стартует с 19 апреля.
Автопоезда включают в себя передвижные центры здоровья и ФАПы, мобильные флюорографы и маммографы. В состав медицинских бригад вошли специалисты республиканских учреждений здравоохранения. По слова министра здравоохранения республики Максима Забелина, маршрут сейчас формируется, но уже точно известно, что за год каждый из автопоездов побывает в пяти-десяти районах.
В этом году диспансеризацию смогут пройти 930 тысяч человек.