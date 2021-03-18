В Башкирии стартует акция «Здоровая республика – здоровый регион»

Сразу шесть поездов здоровья выедут по селам и деревням республики. Пройти обследование жители смогут абсолютно бесплатно. Акция «Здоровая республика – здоровый регион» стартует с 19 апреля. 

Автопоезда  включают в себя передвижные центры здоровья и ФАПы, мобильные флюорографы и маммографы. В состав медицинских бригад вошли специалисты республиканских учреждений здравоохранения. По слова министра здравоохранения республики Максима Забелина, маршрут сейчас формируется, но уже точно известно, что за год каждый из автопоездов побывает в пяти-десяти районах.

В этом году  диспансеризацию  смогут пройти  930 тысяч человек.

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