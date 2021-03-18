В Башкирии произошло серьезное ДТП: трое пострадали

Вчера, 17 марта, в Иглинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили УАЗ и ВАЗ-2114. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла в селе Казаяк на улице Симской. За рулем УАЗа находился 25-летний житель Уфы, а "четырнадцатой" управлял 27-летний местный житель.

В результате ДТП водитель легковушки и его пассажиры, 16-летний подросток и 46-летняя женщина, получили различные травмы. Они обратились за медицинской помощью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.