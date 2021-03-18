Курултай Башкирии внёс законопроект о конфискации авто у пьяных водителей

17 марта депутаты Госсобрания Башкирии ввели в Госдуму законопроект о конфискации автомобильных средств у виновников «пьяных» ДТП.
Как сообщает председатель Курултая Константин Толкачев, авто планируется изымать у человека, который два раза был пойман на нетрезвом вождении или стал виновником аварии в пьяном состоянии. Однако если машина владельца была угнана, а потом попала в ДТП, то авто изыматься не будет.
Но правительство России законопроект башкирских депутатов не поддержало, отметив, что он нарушает права собственности «на имущество, определённым образом связанное с совершением правонарушения».