В Башкирию нагрянут низовая метель и штормовой ветер

Сегодня, 18 марта, в Башкирии ожидается ухудшение погоды. МЧС обратилось к жителям республики с предупреждением.

В отдельных районах Башкирии ожидается низовая метель и усиление ветра до 15-20 м/с. При этом ухудшится видимость на дорогах до 500 метров и менее.