В Башкирию нагрянут низовая метель и штормовой ветер

Сегодня, 18 марта, в Башкирии ожидается ухудшение погоды. МЧС обратилось к жителям республики с предупреждением.
В отдельных районах Башкирии ожидается низовая метель и усиление ветра до 15-20 м/с. При этом ухудшится видимость на дорогах до 500 метров и менее.
МЧС предупреждает: при усилении ветра до 20 м/с сильно качаются деревья, идти при таком ветре намного труднее. Также могут быть опрокинуты рекламные щитовые установки, могут сломаться деревья, а ветки способны перекрыть проезды и дороги. При таком ветре при падении веток и деревьев могут повредиться линии электропередач.