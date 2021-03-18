В Башкирию нагрянут низовая метель и штормовой ветер

Сегодня, 18 марта, в Башкирии ожидается ухудшение погоды. МЧС обратилось к жителям республики с предупреждением.

Фото №1 - В Башкирию нагрянут низовая метель и штормовой ветер

В отдельных районах Башкирии ожидается низовая метель и усиление ветра до 15-20 м/с. При этом ухудшится видимость на дорогах до 500 метров и менее.

МЧС предупреждает: при усилении ветра до 20 м/с сильно качаются деревья, идти при таком ветре намного труднее. Также могут быть опрокинуты рекламные щитовые установки, могут сломаться деревья, а ветки способны перекрыть проезды и дороги. При таком ветре при падении веток и деревьев могут повредиться линии электропередач.

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