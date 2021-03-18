Оставил странную записку: в Уфе пропал 27-летний парень

В Уфе начались поиски 27-летнего Дмитрия Васильева. 17 марта молодой человек ушёл из дома, оставив странную записку. Семья пропавшего бьёт тревогу.

Фото №1 - Оставил странную записку: в Уфе пропал 27-летний парень

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на брата Дмитрия, содержание записки показалось семье странной. В ней Дима просить простить его за эгоистичный поступок, а также не брать трубку, если будут звонить по вопросам долгов. Также Дмитрий попросил семью переехать.

В декабре Дима сообщил родным, что закрыл все долги по микрозаймам. Однако теперь брат пропавшего сомневается в правдивости его слов.

Фото №2 - Оставил странную записку: в Уфе пропал 27-летний парень

В злополучный день парень взял с собой только паспорт и телефон, который сейчас недоступен. Банковская карта Дмитрия осталась дома в Черниковке. Родные уже обзвонили всех знакомых пропавшего, а также проверили все места, где Дима мог бы находиться.

Последний раз Дмитрия видели на остановке «Лопатино» в темно-синих джинсах, чёрной кофте с чёрной обуви. Поисками пропавшего занимается полиция и волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан».

Всех, кто видел или что-либо знает о местонахождении Дмитрия Васильева, просят позвонить в полицию 02 (102).

Фото: соцсети. 

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