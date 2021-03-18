Оставил странную записку: в Уфе пропал 27-летний парень

В Уфе начались поиски 27-летнего Дмитрия Васильева. 17 марта молодой человек ушёл из дома, оставив странную записку. Семья пропавшего бьёт тревогу.

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на брата Дмитрия, содержание записки показалось семье странной. В ней Дима просить простить его за эгоистичный поступок, а также не брать трубку, если будут звонить по вопросам долгов. Также Дмитрий попросил семью переехать.

В декабре Дима сообщил родным, что закрыл все долги по микрозаймам. Однако теперь брат пропавшего сомневается в правдивости его слов.

В злополучный день парень взял с собой только паспорт и телефон, который сейчас недоступен. Банковская карта Дмитрия осталась дома в Черниковке. Родные уже обзвонили всех знакомых пропавшего, а также проверили все места, где Дима мог бы находиться.

Последний раз Дмитрия видели на остановке «Лопатино» в темно-синих джинсах, чёрной кофте с чёрной обуви. Поисками пропавшего занимается полиция и волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан».

Всех, кто видел или что-либо знает о местонахождении Дмитрия Васильева, просят позвонить в полицию 02 (102).