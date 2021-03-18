В Башкирии аграрии купили мельницу за 2,3 млн рублей

Мельницу за 2 миллиона 300 тысяч рублей купили члены перерабатывающего кооператива «Патриот» Зилаирского района. Благодаря участию в программе доходогенерирующих проектов аграрии вложили лишь 10% от общей суммы. До этого основным направлением кооператива было производство и реализация комбикорма.

Только за этот год уже продано более 100 тонн. Теперь сельчане намерены обеспечить экологически чистой мукой первого, второго и высшего сорта весь район. Мельница установлена в деревне Бикъян, зерно принимают не только от членов перерабатывающего кооператива, но и других хозяйств и личных подворий муниципалитета.