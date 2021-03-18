В Башкирии молодому рабочему отрезало пальцы

Жуткий несчастный случай произошёл в Караидельском районе. 22-летний станочник лишился пальцев на производстве.
Как сообщает региональная прокуратура, было утверждено обвинительное заключение в отношении индивидуального предпринимателя. В сентябре 2020 года он нанял на работу молодого парня, не провел необходимый инструктаж и не обеспечил рабочего средствами защиты.
В результате при выполнении работ на станке парень лишился пальцев на левой руке. Предприниматель свою вину признаёт – дело направлено мировому судье Караидельского района.