В Башкирии начали подготовку к праймериз «Единой России»

В Уфе прошло первое заседание оргкомитета по проведению предварительного голосования для отбора кандидатов в депутаты Госдумы. Глава Башкортостана предложил принять активное участие в праймериз тем добровольцам, которые достойно проявили себя в период пандемии.

По словам Радия Хабирова, в ходе праймериз волонтёры смогут проявить себя на политическом поприще, а власти – увидеть их потенциал и возможности. Предварительное голосование в республике пройдёт по смешанной системе, в том числе в онлайн-формате. Со 2 апреля по 15 мая пройдут дебаты участников, затем состоится предварительное голосование, а 1 июня объявят его результаты.