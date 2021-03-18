В Башкирии замглавы района подозревается в махинациях на 1,2 млн рублей

Заместитель главы администрации Уфимского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Из материалов следствия известно, что в 2019-2020 годах чиновник был директором МАУ «Хозяйственное управление муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан». Используя своё должностное положение, он заключил договор на диагностику, техобслуживание и ремонт транспортных средств с ООО «Автолайф 102». Общая сумма договора составила почти 1,8 млн рублей. При этом чиновник нарушил требования конкурсной документации.

Оказалось, что чиновник ранее был учредителем и директором фирмы «Автолайф 102». Несмотря на увольнение, он осуществлял предпринимательскую деятельность через подконтрольную фирму. К слову, данная фирма оформлена на его знакомых.

Кроме того, подозреваемый, будучи заместителем главы администрации Уфимского района, курируя деятельность хозяйственного управления, которое ранее возглавлял, обеспечил подписание сотрудниками учреждения фиктивные акты приемки выполненных работ об установке ООО «Автолайф 102» якобы оригинальных запасных частей, которые в действительности таковыми не являлись. Таким образом, бюджету муниципалитета причинен ущерб на общую сумму свыше 1,2 млн рублей. пресс-служба СК РФ по РБ

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Также уже намечен дальнейший комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления.