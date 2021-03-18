В Башкирии замглавы района подозревается в махинациях на 1,2 млн рублей

Заместитель главы администрации Уфимского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Из материалов следствия известно, что в 2019-2020 годах чиновник был директором МАУ «Хозяйственное управление муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан». Используя своё должностное положение, он заключил договор на диагностику, техобслуживание и ремонт транспортных средств с ООО «Автолайф 102». Общая сумма договора составила почти 1,8 млн рублей. При этом чиновник нарушил требования конкурсной документации.
Оказалось, что чиновник ранее был учредителем и директором фирмы «Автолайф 102». Несмотря на увольнение, он осуществлял предпринимательскую деятельность через подконтрольную фирму. К слову, данная фирма оформлена на его знакомых.
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Также уже намечен дальнейший комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления.
Фото: СК РФ по РБ.