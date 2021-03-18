В Уфе появится новый детский сад на 260 мест

Детский сад на 260 мест появится в Кузнецовском затоне в Уфе. Микрорайон разрастается, большая часть его жителей – молодые семьи. Социальные объекты там необходимы.

Детские площадки в микрорайоне Кузнецовский затон никогда не пустуют. Аида Мусс приезжает сюда няньчится с двухлетней внучкой. Через год малышке идти в детский сад, а в шаговой доступности дошкольного учреждения пока нет.

Много детей, все молодые семьи. Причем у семей по двое-трое детей. Дети маленькие в основном. Если возможность есть у бабушек время от времени, то помогают. А так, наверное, в горд возят.

Аида Мусс

Поэтому строительный кран под окнами многоэтажки только радует. Совсем скоро детей можно будет оставлять в садике по дороге на работу. Стройка развернулась еще в прошлом году. Детсад будет рассчитан  на 260 мест. Трехэтажное здание  оснастят всем необходимым.  Оборудуют 12 групп, в том числе ясельные, будет два лифта для маломобильных граждан. На улице возведут шесть игровых площадок с теневым навесом.

К концу недели планируем полностью перекрыть первый этаж, частично начать возведение второго этажа. На следующей неделе в две смены планируем строительство второго этажа.

Рафаэль Каримов, прораб

Детский сад возводится в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. Его стоимость – порядка 230 миллионов рублей. Благодаря проекту в прошлом году в Башкортостане появилось 17 дошкольных и четыре школьных учреждений.

Строительство дошкольного учреждения должно завершиться в сентябре. И уже до конца года малыши смогут пойти в новый детский садик. Недалеко от этой площадки запланировано строительство школы на 1200 мест. Масштабная стройка развернется после прохождения процедуры госэксперизы.

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