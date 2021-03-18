В Уфе появится новый детский сад на 260 мест

Детский сад на 260 мест появится в Кузнецовском затоне в Уфе. Микрорайон разрастается, большая часть его жителей – молодые семьи. Социальные объекты там необходимы.

Детские площадки в микрорайоне Кузнецовский затон никогда не пустуют. Аида Мусс приезжает сюда няньчится с двухлетней внучкой. Через год малышке идти в детский сад, а в шаговой доступности дошкольного учреждения пока нет.

Много детей, все молодые семьи. Причем у семей по двое-трое детей. Дети маленькие в основном. Если возможность есть у бабушек время от времени, то помогают. А так, наверное, в горд возят. Аида Мусс

Поэтому строительный кран под окнами многоэтажки только радует. Совсем скоро детей можно будет оставлять в садике по дороге на работу. Стройка развернулась еще в прошлом году. Детсад будет рассчитан на 260 мест. Трехэтажное здание оснастят всем необходимым. Оборудуют 12 групп, в том числе ясельные, будет два лифта для маломобильных граждан. На улице возведут шесть игровых площадок с теневым навесом.

К концу недели планируем полностью перекрыть первый этаж, частично начать возведение второго этажа. На следующей неделе в две смены планируем строительство второго этажа. Рафаэль Каримов, прораб

Детский сад возводится в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. Его стоимость – порядка 230 миллионов рублей. Благодаря проекту в прошлом году в Башкортостане появилось 17 дошкольных и четыре школьных учреждений.