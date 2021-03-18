В Уфе появится новый детский сад на 260 мест

Детский сад на 260 мест появится в Кузнецовском затоне в Уфе. Микрорайон разрастается, большая часть его жителей – молодые семьи. Социальные объекты там необходимы.
Детские площадки в микрорайоне Кузнецовский затон никогда не пустуют. Аида Мусс приезжает сюда няньчится с двухлетней внучкой. Через год малышке идти в детский сад, а в шаговой доступности дошкольного учреждения пока нет.
Поэтому строительный кран под окнами многоэтажки только радует. Совсем скоро детей можно будет оставлять в садике по дороге на работу. Стройка развернулась еще в прошлом году. Детсад будет рассчитан на 260 мест. Трехэтажное здание оснастят всем необходимым. Оборудуют 12 групп, в том числе ясельные, будет два лифта для маломобильных граждан. На улице возведут шесть игровых площадок с теневым навесом.
Детский сад возводится в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. Его стоимость – порядка 230 миллионов рублей. Благодаря проекту в прошлом году в Башкортостане появилось 17 дошкольных и четыре школьных учреждений.
Строительство дошкольного учреждения должно завершиться в сентябре. И уже до конца года малыши смогут пойти в новый детский садик. Недалеко от этой площадки запланировано строительство школы на 1200 мест. Масштабная стройка развернется после прохождения процедуры госэксперизы.