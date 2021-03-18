В Уфе прошла презентация фильма о скульпторе Салавате Щербакове

Я всегда влюбляюсь в своих героев. Потому что без любви невозможно создать фильма. И чем больше я узнавала его, тем больше влюблялась. Так же наш режиссер и наш оператор. В масштаб этого человека, в его теплоту и открытость невозможно не влюбиться.

Гаухар Батталова, автор и продюсер фильма