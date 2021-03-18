В Уфе прошла презентация фильма о скульпторе Салавате Щербакове

История о человеке, которого хорошо знают во всем мире, но мало знают в Башкортостане. В Уфе прошла презентация фильма о российском скульпторе Салавате Щербакове. Педагог, профессор, народный художник России и автор более 40 памятников. Съемки картины проходили в Москве, Уфе и Архангельском районе.

Тут совпало три вещи: моя скульптурная деятельность, кино и Башкирия. И вот эти три вещи в фильме проявлялись и обсуждались. Я познавал Башкирию заново. Мне повезло, что это снималось.

Салават Щербаков, российский скульптор, народный художник России

В фильме представлены творческие работы Салавата Щербакова, автор сам показывает и рассказывает истории создания каждой. Скоро творение скульптора появится и в Уфе – это памятник легендарному генералу Башкавдивизии, Герою России Минигали Шаймуратову. Творческая группа под руководством Щербакова стала победителем архитектурного конкурса на создание памятника на Советской площади.

Фото №1 - В Уфе прошла презентация фильма о скульпторе Салавате Щербакове

Я всегда влюбляюсь в своих героев. Потому что без любви невозможно создать фильма. И чем больше я узнавала его, тем больше влюблялась. Так же наш режиссер и наш оператор. В масштаб этого человека, в его теплоту и открытость невозможно не влюбиться.

Гаухар Батталова, автор и продюсер фильма 
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