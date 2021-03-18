В Уфе прошла презентация фильма о скульпторе Салавате Щербакове

История о человеке, которого хорошо знают во всем мире, но мало знают в Башкортостане. В Уфе прошла презентация фильма о российском скульпторе Салавате Щербакове. Педагог, профессор, народный художник России и автор более 40 памятников. Съемки картины проходили в Москве, Уфе и Архангельском районе.
В фильме представлены творческие работы Салавата Щербакова, автор сам показывает и рассказывает истории создания каждой. Скоро творение скульптора появится и в Уфе – это памятник легендарному генералу Башкавдивизии, Герою России Минигали Шаймуратову. Творческая группа под руководством Щербакова стала победителем архитектурного конкурса на создание памятника на Советской площади.