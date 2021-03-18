В Уфе почтили память Рудольфа Нуреева

Даже когда сейчас смотришь на видео, как он танцует, понимаешь, что не всегда даже современные танцоры могут и технику, и актёрское мастерство передать как он. Он, конечно, уникальная личность. И в этот день надо вспомнить наших корифеев, увидев которых Рудольф Нуреев стал тем, кем он стал.

Леонора Куватова, художественный руководитель балетной труппы, народная артистка Российской Федерации и Республики Башкортостан