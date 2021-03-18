В Уфе почтили память Рудольфа Нуреева

Деятели искусства и культуры и поклонники творчества танцовщика возложили цветы к его барельефу на фасаде Башкирского театра оперы и балета. Дань уважения артисту балета отдали воспитанники и педагоги хореографического колледжа Уфы, который носит его имя. Гениальному танцовщику и бунтарю в этом году исполнилось бы 83 года.

Рудольф Нуреев родился 17 марта 1938 года. До 16 лет жил в Уфе, окончил Ленинградское хореографическое училище. С 1961 года работал за границей. Покорив своим талантом весь мир, Рудольф Нуреев скончался в 1993 году в Париже.

Даже когда сейчас смотришь на видео, как он танцует, понимаешь, что не всегда даже современные танцоры могут и технику, и актёрское мастерство передать как он. Он, конечно, уникальная личность. И в этот день надо вспомнить наших корифеев, увидев которых Рудольф Нуреев стал тем, кем он стал.

Леонора Куватова, художественный руководитель балетной труппы, народная артистка Российской Федерации и Республики Башкортостан  
Фото №1 - В Уфе почтили память Рудольфа Нуреева

С 17 по 19 марта в Башкирском театре оперы и балета пройдут «Нуреевские дни», посвященные дню рождения гениального танцовщика и хореографа, нашего земляка Рудольфа Нуреева. В этом году дата отмечается с особым вниманием, поскольку уфимской балетной труппе присуждено имя Рудольфа Нуреева.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Уфимская волна