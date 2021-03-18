В Уфе почтили память Рудольфа Нуреева

Деятели искусства и культуры и поклонники творчества танцовщика возложили цветы к его барельефу на фасаде Башкирского театра оперы и балета. Дань уважения артисту балета отдали воспитанники и педагоги хореографического колледжа Уфы, который носит его имя. Гениальному танцовщику и бунтарю в этом году исполнилось бы 83 года.
Рудольф Нуреев родился 17 марта 1938 года. До 16 лет жил в Уфе, окончил Ленинградское хореографическое училище. С 1961 года работал за границей. Покорив своим талантом весь мир, Рудольф Нуреев скончался в 1993 году в Париже.
С 17 по 19 марта в Башкирском театре оперы и балета пройдут «Нуреевские дни», посвященные дню рождения гениального танцовщика и хореографа, нашего земляка Рудольфа Нуреева. В этом году дата отмечается с особым вниманием, поскольку уфимской балетной труппе присуждено имя Рудольфа Нуреева.