Плесень и падающая штукатурка: в Башкирии выявили недостатки в квартирах для детей-сирот

В Ишимбайском районе в квартирах для детей-сирот были выявлены серьёзные недостатки. Прокуратура Башкирии потребовала у муниципалитета устранить недочёты.

Ещё в 2018 году администрация Ишимбайского района выдала разрешение стройкомпании на реконструкцию двухэтажного здания. Для этого было выделено более 17 млн рублей. 16 квартир в указанном доме были приобретены для детей-сирот.

Когда жильцы въехали, оказалось, что в квартирах очень много недоработок: плесень, конденсат, отваливающаяся штукатурка, нарушение требований пожарной безопасности и не облагороженная придомовая территория.

Межрайонный прокурор обратился в суд и потребовал от муниципалитета и коммерческой фирмы устранение недочётов.