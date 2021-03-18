Подросток, на которого упала глыба льда в Уфе, рассказал о своем самочувствии

В минувший понедельник в Уфе на 14-летнего мальчика упала глыба льда. Подросток шел по Кольцевой улице, когда с крыши дома №27а произошел сход снега и наледи. Юный уфимец был экстренно госпитализирован в больницу.

Накануне мальчика проведали глава Орджоникидзевского района Марат Галиуллин и директор гимназии, в которой учится пострадавший, Светлана Михеева. Подросток рассказал им о своем самочувствии и поделился, как проходит его день в больнице. По прогнозам врачей, мальчик восстановиться уже в ближайшее время, медики планируют выписать его домой уже через две недели.