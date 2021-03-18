В нескольких районах Башкирии прогремят взрывы

Сегодня, 18 марта, в двух районах Башкирии – Кармаскалинском и Чишминском – прогремят взрывы. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
Сотрудники войсковой части проведут взрывные работы на реке Уршак для обеспечения свободного прохождения паводковых вод. В частности, взрывы проведут около села Бекетово и деревень Сабурово, Петряево и Первомайский.
Также ведомство предупреждает, что в ближайшие дни взрывные работы пройдут на реках Инзер, Зилим, Белой, Чермасан, Большой Инзер и на реке Уфе.
В общей сложности в Башкирии находятся 33 затороопасных участка в 18 районах.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.