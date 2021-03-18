В Башкирии 120 человек заразились COVID-19 за сутки, трое скончались

В Башкирии продолжается рост числа инфицированных, однако темпы распространения с каждым днем снижаются. Так, за минувшие сутки еще у 120 человек подтвердился коронавирус. Общее количество зараженных covid-19 достигло отметки почти новой отметки - 30 917 человек.

Продолжает расти и показатель смертности. Еще три человек не смогли побороть болезнь и скончались в результате продолжительной болезни. Всего за все время пандемии от коронавируса умерли 325 человек.