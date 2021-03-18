В России вновь выявили почти 10 тысяч ковид-зараженных

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. За последние сутки вновь значительно прибавилось суточное количество заболевших.

По данным на 18 марта, в России зарегистрировано 4 428 239 человек с подтверждённым коронавирусом. Этот показатель за сутки увеличился на 9803 случая. При этом одновременно болеют 297 379 человек.