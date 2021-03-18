В Башкирии за неделю подорожала морковь

Эксперты Башстата провели еженедельный мониторинг цен на продукты питания в магазинах республики.
Так, стало известно, что больше всего в магазинах подорожала свежая морковь (3%). Теперь килограмм этого овоща можно купить в среднем за 36 рублей. Также сильно подорожали яйца (2,6%) — десяток обойдётся в среднем в 73 рубля.
Незначительно (0,1-1,8%) подорожали такие товары, как мясные и овощные консервы для детского питания, баранина, куры, печенье, картофель, маргарин, репчатый лук, подсолнечное масло, молоко, свинина, говядина, яблоки, шлифованный рис, черный чай, гречневая крупа, сахар и сметана.
Однако на некоторые позиции в магазинах цена снизилась. Например, свежие огурцы подешевели на 12,4%. Теперь килограмм обойдётся в 131 рубль. Также подешевели помидоры (4,7%) и сливочное масло (2,2%). В среднем килограмм помидоров обойдётся жителям Башкирии в 149 рублей, а масла – 596.
На 0,1-1,5% подешевели следующие товары: хлеб, сыры, макароны, шоколадные конфеты, вареная колбаса, творог, вермишель, мука, сосиски, сардельки, варено-копченая и полукопченая колбаса, пшено, капуста, фруктово-ягодные консервы для детского питания, мясные консервы и мороженая рыба.