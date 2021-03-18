В аэропорту Уфы задержали иностранца с поддельным паспортом

В аэропорту Уфы задержали мужчину с поддельным паспортом. Он пытался покинуть территорию России. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Задержанный является уроженцем Центрально-Азиатского региона. Мужчина находился в федеральным розыске за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники аэропорта заметили, что пассажир, который пытался оформить билеты на рейс из Уфы в Ош, предоставил недействительный национальный паспорт. Также у мужчины было поддельное разрешение на временное проживание.

Мужчину привлекли к административной ответственности – его обязали выплатить штраф. После этого мужчину передали сотрудникам полиции.