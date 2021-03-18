В Уфе учеников нескольких школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Уфе эвакуировали сотрудников и учеников шести школ. Руководство учебных заведений получило электронные сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Об этом телеканалу БСТ сообщили в МВД по республике. Там отметили, что на место были направлены оперативные службы. Они проверили здания и не нашли подозрительных предметов. Сейчас школы работают в штатном режиме.

Напомним, в конце февраля некоторые школы Уфы получили анонимную записку о минировании. И в этом случае подозрительных предметов обнаружено не было.

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