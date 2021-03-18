В Башкирии проходит осмотр бесхозных плотин перед паводками

В Башкирии начинаются противопаводковые мероприятия. С сегодняшнего дня специалисты Минэкологии проводят осмотр бесхозных гидротехнических сооружений. Начали с Аургазинского района – одного из лидеров по числу плотин без хозяина. Специалисты рассказали, какую угрозу они несут и какие ожидания в этом году касаемо паводковой ситуации.

Под толстым слоем снега и льда с трудом угадывается водоем. Пруд находится буквально в полукилометре от жилых домов деревни Кшанны. Специалисты осматривают, в каком состоянии водосбросные трубы. Что самое главное – не забиты ли они мусором и льдом.

На территории республики находятся почти 500 гидротехнических сооружений. Из них 33 формально не имеют хозяина. 5 таких расположены в Аургазинском районе. Зачастую присматривать за ними вынуждены сельсоветы.

На сегодняшний день данный объект был бесхозным, но находится на стадии оформления, потому что решение суда имеется. В ближайшие дни данный объект станет собственностью сельсовета. Раиль Диваев, глава Новокальчировского сельсовета

А вот на баланс Тряпинского сельсовета совсем скоро ляжет вторая по счету плотина. Но даже в этом случае денег на обслуживание и нужных специалистов все равно не хватает, признаются чиновники.

Все ГТС, которые находятся на территории района, ежегодно подготавливаются заранее с осени. При необходимости производим подсыпку подъездных путей, по мере приближения паводка производим очистку дорог от снега. Юрий Николаев, заместитель главы администрации Аургазинского района, председатель паводковой комиссии

В Аургазинском районе на сегодня есть всего две деревни, которые находятся в потенциально опасных местах подтопления. Впрочем, даже там угроза минимальна, говорят чиновники. Село Усть-Белишево в последний раз затапливало более 30 лет назад, а в Тулумбетово вода в основном доходит до огородов, да и то раз в 5 лет.

Выявляем, какие сооружения требуют ремонта. Например, сейчас мы находимся на паводковом водосбросе. Тут на самом деле вода выше, значит перед паводком надо немного пропустить или же лед приподнять ковш. Шакир Шибаев, начальник отдела управления по эксплуатации гидротехнических сооружений