В Башкирии проходит осмотр бесхозных плотин перед паводками

В Башкирии начинаются противопаводковые мероприятия. С сегодняшнего дня специалисты Минэкологии проводят осмотр бесхозных гидротехнических сооружений. Начали с Аургазинского района – одного из лидеров по числу плотин без хозяина. Специалисты рассказали, какую угрозу они несут и какие ожидания в этом году касаемо паводковой ситуации.
Под толстым слоем снега и льда с трудом угадывается водоем. Пруд находится буквально в полукилометре от жилых домов деревни Кшанны. Специалисты осматривают, в каком состоянии водосбросные трубы. Что самое главное – не забиты ли они мусором и льдом.
На территории республики находятся почти 500 гидротехнических сооружений. Из них 33 формально не имеют хозяина. 5 таких расположены в Аургазинском районе. Зачастую присматривать за ними вынуждены сельсоветы.
А вот на баланс Тряпинского сельсовета совсем скоро ляжет вторая по счету плотина. Но даже в этом случае денег на обслуживание и нужных специалистов все равно не хватает, признаются чиновники.
В Аургазинском районе на сегодня есть всего две деревни, которые находятся в потенциально опасных местах подтопления. Впрочем, даже там угроза минимальна, говорят чиновники. Село Усть-Белишево в последний раз затапливало более 30 лет назад, а в Тулумбетово вода в основном доходит до огородов, да и то раз в 5 лет.
В республике сформировали оперативную группу, в которую вошли более 20 тысяч человек и свыше 5 тысяч единиц техники и плавсредств. В режиме ожидания – сапёры, которые готовы провести взрывные работы на реках. Почти 500 пунктов временного размещения жителей смогут принять у себя 90 тысяч человек. Впрочем, по прогнозам специалистов худшего сценария все равно не предвидится.