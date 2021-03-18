В Уфе выбирали лучшего кадета МЧС России

На республиканский этап конкурса прошли 27 учащихся профильных классов из 15 районов и городов. Итоги подводились среди детей среднего звена, а также среди старшеклассников.

 Одним из самых ответственных этапов состязания было оказание первой медпомощи. Свои навыки кадеты демонстрировали на реалистичных манекенах. Также проверялось их умение обращаться с оружием, знание топографии и международных знаков спасения. Претенденты также должны были преодолеть пожарную полосу с одеванием боевой одежды огнеборцев.

Фото №1 - В Уфе выбирали лучшего кадета МЧС России

В итоге среди учащихся пятых – восьмых классов победителем стал школьник из Ишимбая, а в старшем звене выиграл подопечный Сибайской гимназии-интерната.

Мы сегодня проводим традиционно конкурс лучших кадетов по профилю МЧС в России. Мы единственные в стране его проводим, чтобы поддержать наших кадетов.

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