В Уфе выбирали лучшего кадета МЧС России

На республиканский этап конкурса прошли 27 учащихся профильных классов из 15 районов и городов. Итоги подводились среди детей среднего звена, а также среди старшеклассников.

Одним из самых ответственных этапов состязания было оказание первой медпомощи. Свои навыки кадеты демонстрировали на реалистичных манекенах. Также проверялось их умение обращаться с оружием, знание топографии и международных знаков спасения. Претенденты также должны были преодолеть пожарную полосу с одеванием боевой одежды огнеборцев.