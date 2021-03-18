Под Уфой 33-летний мужчина зарезал двух человек

В селе Чесноковка, что под Уфой, были обнаружены тела двух мужчин в луже крови. Один из них не подавал признаков жизни, у второго прощупывался пульс. Окровавленные жители поселка лежали прямо на улице, когда их нашел случайный прохожий.
Как рассказали в Следкоме Башкирии, погибшим является 35-летний местный житель, рядом с ним находился его 44-летний знакомый, который выжил благодаря своевременной медицинской помощи.
Известно, что в деле сначала не было подозреваемых, однако следствие вышло на след 33-летнего мужчины, который не смог объяснить, где он был в день трагедии. Житель Чесноковки дал признательные показания. Оказалось, что он намеревался убить своих знакомых из-за конфликта, который произошел у них на бытовой почве.
На данный момент следователи возбудили уголовное дело, а подозреваемый на два месяца помещен в СИЗО.