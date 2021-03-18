В Башкирии ученого могут осудить за махинации с госимуществом

Декана факультета философии и социологии БашГУ Рима Валиахметова подозревают в махинациях с госимуществом. Материалы поступили в Контрольно-счетную палату РБ. В настоящее время они изучаются юридическим отделом.
Как говорится в материалах, на организацию, зарегистрированную Валиахметовым якобы для проведения научных исследований, безвозмездно оформили недвижимость площадью 166 кв.м. в центре Уфы. Кроме того, близкие родственники Валиахметова пользовались помещением на свое усмотрение, и даже оказывали услуги по ремонту сантехники.
Таким образом ученый мог нанести многомиллионный ущерб бюджету Республики, в частности бюджету города Уфы. В настоящее время по данному факту Контрольно-счетная палата Республики Башкортостан проводит проверку, в ближайшее время планируются выездные мероприятия и изучением документов на местах.
Все материалы по итогам проверки будут переданы в правоохранительные органы. По данным юристов в действиях декана Валиахметова не исключены состав сразу нескольких тяжких преступлений, в частности мошенничество (ст. 159 УК РФ), подделка документов (ст. 327 УК РФ) и других преступных деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.