В Башкирии ученого могут осудить за махинации с госимуществом

Все материалы по итогам проверки будут переданы в правоохранительные органы. По данным юристов в действиях декана Валиахметова не исключены состав сразу нескольких тяжких преступлений, в частности мошенничество (ст. 159 УК РФ), подделка документов (ст. 327 УК РФ) и других преступных деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.