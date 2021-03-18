В серьезном ДТП в Уфе пострадали два человека

Вчера, 17 марта, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и грузовик марки Mercedes. Об этом сообщили в ГИБДД Уфы.

Авария произошла примерно в 23:20 на улице Дмитрия Донского. Виновником ДТП оказался 22-летний водитель "Нексии".

В результате столкновения пострадал водитель легковушки и его 31-летняя пассажирка получили различные травмы. Потерпевшим потребовалась помощь медиков. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.