ФК «Уфа» уступил «Локомотиву» в домашнем матче

Футболисты «Уфы» уступили сегодня в домашней встрече Российской премьер-лиги. Башкирская команда с минимальным счётом проиграла московскому «Локомотиву».

Уфимцы потерпели поражение от «Локомотива» с минимальным счетом – 0:1. Игра была интересной, потому что в основном составе «Уфы» сегодня вышли два новичка – Остон Урунов и Олег Иванов, которые добавили энергетики.