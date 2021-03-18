ФК «Уфа» уступил «Локомотиву» в домашнем матче

Футболисты «Уфы» уступили сегодня в домашней встрече Российской премьер-лиги. Башкирская команда с минимальным счётом проиграла московскому «Локомотиву».
Уфимцы потерпели поражение от «Локомотива» с минимальным счетом – 0:1. Игра была интересной, потому что в основном составе «Уфы» сегодня вышли два новичка – Остон Урунов и Олег Иванов, которые добавили энергетики.
К сожалению, реализацию подвела горожан. На 80-й минуте «Локомотив» усилиями Крыховяка поразил ворота Александра Беленова. Второе домашнее поражение подряд. Далее футболистов ждет небольшой перерыв на игры сборных, в течение двух недель «Уфа» будет готовиться к оставшимся семи матчам РПЛ.