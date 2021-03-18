Химзавод и ледовый дворец: Радий Хабиров посетил Ишимбай с рабочей поездкой

Развитие особой экономической зоны «Алга» позволит вдохнуть новую жизнь в агломерацию городов Стерлитамак-Салават-Ишимбай. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров во время рабочей поездки в Ишимбай, где он посетил специализированный химический завод катализаторов, а также принял участие в техническом открытии ледового дворца. Спортивный объект получил сертификат на 1 миллион рублей на оборудование.

Ишимбайский химический завод – это мощный комплекс по производству катализаторов крекинга, которые используются в нефтепереработке. До того, как он появился, нефтяные заводы использовали зарубежные аналоги. Теперь у предприятия не только значительная часть российского рынка, но и поставки на экспорт. На 2021 год большие планы – увеличить отгрузку за рубеж на 40%.  Во многом это стало возможно благодаря поддержке со стороны республики. Только в 2020 году Башкортостан в рамках пакета антикризисных экономических мер направил 3 млн рублей грантовой поддержки в форме «экспортного кешбэка» на освоение зарубежных рынков и 8 млн – на компенсацию транспортных расходов. Это позволило быть экономически стабильными в период пандемии. Радий Хабиров подчеркнул, что развитие будет связано с особой экономической зоной «Алга».

Фото №1 - Химзавод и ледовый дворец: Радий Хабиров посетил Ишимбай с рабочей поездкой

Неплохо развивался и Ишимбай, и Стерлитамак. Но почему мы выбрали именно этот участок для особой экономической зоны, потому что здесь и понятные трудовые ресурсы есть, и территория с хорошими техусловиями. Поэтому я думаю, что развитие экономической зоны вкупе с поддержкой существующих предприятий, не входящих, как это, даёт однозначное развитие данному треугольнику.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Научно-исследовательский центр Ишимбайского специализированного химзавода катализаторов – особая гордость. Это настоящая лаборатория инноваций. А работают в этом отделе только те, кто получил в вузе красный диплом. Средняя зарплата – выше 40 тысяч рублей.

Мы очень конкурентный рынок. Нигде никто никого не ждет. В каждом направлении надо биться с трудом. Поэтому мы набираем молодежь, обучаем их английскому языку. Поэтому у нас они везде разъезжают. В разных странах находятся наши представители. И все они – Салават, Стерлитамак, Ишимбай.

Александр Бодрый, директор Ишимбайского специализированного химического завода катализаторов

Долгожданный объект для Ишимбая – собственный ледовый дворец. Строительство началось в 2018 году, завершилось в 2020-м. Количество созданных рабочих мест составит 40, а стоимость «Ишимбай-Арены» превысила 260 млн рублей.

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Фото №2 - Химзавод и ледовый дворец: Радий Хабиров посетил Ишимбай с рабочей поездкой

Пока состоялось техническое открытие спорткомплекса. Скоро «Ишимбай-Арена» откроет двери для всех. Ее общая площадь – свыше 4 тысяч квадратных метров. Наблюдать за хоккейными матчами смогут до 500 зрителей. Бурными аплодисментами зрители встретили подарок от главы Башкортостана Радия Хабирова.

Позвольте мне вручить – я тоже приехал с подарком – сертификат на 1 миллион рублей, для того чтобы доукомплектовать. Здесь у нас будут не только тренировки хоккеистов, но и у нас будут тренажерки для фигуристов. Обязательно я поручаю главе, чтобы у нас девчонки наши красивые ишимбайские могли научиться здесь красиво кататься, может быть, кто-то чемпионом будет. И будет зал силовой тренировки. Поэтому здесь, я надеюсь, жизнь забурлит.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №3 - Химзавод и ледовый дворец: Радий Хабиров посетил Ишимбай с рабочей поездкой

В том, что жизнь забурлит, нет сомнений у многих родителей юных ишимбайцев. Как они рассказали телеканалу БСТ, дети с нетерпением ждут первых тренировок. Также в республике развивается программа «Сельский тренер», которая может быть интересна молодым специалистам.

У меня есть дочь, ей 11 лет, мы с нетерпением ожидали открытия ледового дворца. Буквально уже коньки готовы, ребенок ждет уже.

Элла Титова

Конечно, все будут ходить с большим удовольствием. Спасибо большое Радию Фаритовичу. Потому что хоккей – это наш вид спорта. Поэтому мы все его очень любим.

Фаниль Булатов

Однозначно будут ходить, и он нужен. Потому что он единственный в городе. Приходится ездить в Салават, Стерлитамак. А теперь вот, пожалуйста, здесь.

Рафаэль Байназаров

Есть такой проект – «Сельский тренер» в действии. Сегодня прежде всего правительством республики ставится основная задача: если есть тренер, то значит, есть и  секция. И то, что здесь будет не только хоккей, но и фигурное катание, а скажем объективно, фигурному катанию долгое время мы не уделяли должного внимания, надеемся, что здесь будут чемпионы мира, олимпийские чемпионы воспитаны, безусловно. Потому что очень хорошая сегодня традиция у Ишимбая и Ишимбайского района.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров осмотрел коммунальную технику, которую произвело предприятие «Ишимбайспецтехника». На площадке уже изготовили опытный экземпляр мусоровоза, который представили руководителю республики. Как сообщил директор предприятия Наиль Галлямов, серийное производство планируют организовать на территории особой экономической зоны «Алга».

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