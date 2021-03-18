Химзавод и ледовый дворец: Радий Хабиров посетил Ишимбай с рабочей поездкой

Развитие особой экономической зоны «Алга» позволит вдохнуть новую жизнь в агломерацию городов Стерлитамак-Салават-Ишимбай. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров во время рабочей поездки в Ишимбай, где он посетил специализированный химический завод катализаторов, а также принял участие в техническом открытии ледового дворца. Спортивный объект получил сертификат на 1 миллион рублей на оборудование.

Ишимбайский химический завод – это мощный комплекс по производству катализаторов крекинга, которые используются в нефтепереработке. До того, как он появился, нефтяные заводы использовали зарубежные аналоги. Теперь у предприятия не только значительная часть российского рынка, но и поставки на экспорт. На 2021 год большие планы – увеличить отгрузку за рубеж на 40%. Во многом это стало возможно благодаря поддержке со стороны республики. Только в 2020 году Башкортостан в рамках пакета антикризисных экономических мер направил 3 млн рублей грантовой поддержки в форме «экспортного кешбэка» на освоение зарубежных рынков и 8 млн – на компенсацию транспортных расходов. Это позволило быть экономически стабильными в период пандемии. Радий Хабиров подчеркнул, что развитие будет связано с особой экономической зоной «Алга».

Неплохо развивался и Ишимбай, и Стерлитамак. Но почему мы выбрали именно этот участок для особой экономической зоны, потому что здесь и понятные трудовые ресурсы есть, и территория с хорошими техусловиями. Поэтому я думаю, что развитие экономической зоны вкупе с поддержкой существующих предприятий, не входящих, как это, даёт однозначное развитие данному треугольнику. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Научно-исследовательский центр Ишимбайского специализированного химзавода катализаторов – особая гордость. Это настоящая лаборатория инноваций. А работают в этом отделе только те, кто получил в вузе красный диплом. Средняя зарплата – выше 40 тысяч рублей.

Мы очень конкурентный рынок. Нигде никто никого не ждет. В каждом направлении надо биться с трудом. Поэтому мы набираем молодежь, обучаем их английскому языку. Поэтому у нас они везде разъезжают. В разных странах находятся наши представители. И все они – Салават, Стерлитамак, Ишимбай. Александр Бодрый, директор Ишимбайского специализированного химического завода катализаторов

Долгожданный объект для Ишимбая – собственный ледовый дворец. Строительство началось в 2018 году, завершилось в 2020-м. Количество созданных рабочих мест составит 40, а стоимость «Ишимбай-Арены» превысила 260 млн рублей.

Пока состоялось техническое открытие спорткомплекса. Скоро «Ишимбай-Арена» откроет двери для всех. Ее общая площадь – свыше 4 тысяч квадратных метров. Наблюдать за хоккейными матчами смогут до 500 зрителей. Бурными аплодисментами зрители встретили подарок от главы Башкортостана Радия Хабирова.

Позвольте мне вручить – я тоже приехал с подарком – сертификат на 1 миллион рублей, для того чтобы доукомплектовать. Здесь у нас будут не только тренировки хоккеистов, но и у нас будут тренажерки для фигуристов. Обязательно я поручаю главе, чтобы у нас девчонки наши красивые ишимбайские могли научиться здесь красиво кататься, может быть, кто-то чемпионом будет. И будет зал силовой тренировки. Поэтому здесь, я надеюсь, жизнь забурлит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В том, что жизнь забурлит, нет сомнений у многих родителей юных ишимбайцев. Как они рассказали телеканалу БСТ, дети с нетерпением ждут первых тренировок. Также в республике развивается программа «Сельский тренер», которая может быть интересна молодым специалистам.

У меня есть дочь, ей 11 лет, мы с нетерпением ожидали открытия ледового дворца. Буквально уже коньки готовы, ребенок ждет уже. Элла Титова

Конечно, все будут ходить с большим удовольствием. Спасибо большое Радию Фаритовичу. Потому что хоккей – это наш вид спорта. Поэтому мы все его очень любим. Фаниль Булатов

Однозначно будут ходить, и он нужен. Потому что он единственный в городе. Приходится ездить в Салават, Стерлитамак. А теперь вот, пожалуйста, здесь. Рафаэль Байназаров

Есть такой проект – «Сельский тренер» в действии. Сегодня прежде всего правительством республики ставится основная задача: если есть тренер, то значит, есть и секция. И то, что здесь будет не только хоккей, но и фигурное катание, а скажем объективно, фигурному катанию долгое время мы не уделяли должного внимания, надеемся, что здесь будут чемпионы мира, олимпийские чемпионы воспитаны, безусловно. Потому что очень хорошая сегодня традиция у Ишимбая и Ишимбайского района. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан