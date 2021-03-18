Химзавод и ледовый дворец: Радий Хабиров посетил Ишимбай с рабочей поездкой

Развитие особой экономической зоны «Алга» позволит вдохнуть новую жизнь в агломерацию городов Стерлитамак-Салават-Ишимбай. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров во время рабочей поездки в Ишимбай, где он посетил специализированный химический завод катализаторов, а также принял участие в техническом открытии ледового дворца. Спортивный объект получил сертификат на 1 миллион рублей на оборудование.
Ишимбайский химический завод – это мощный комплекс по производству катализаторов крекинга, которые используются в нефтепереработке. До того, как он появился, нефтяные заводы использовали зарубежные аналоги. Теперь у предприятия не только значительная часть российского рынка, но и поставки на экспорт. На 2021 год большие планы – увеличить отгрузку за рубеж на 40%. Во многом это стало возможно благодаря поддержке со стороны республики. Только в 2020 году Башкортостан в рамках пакета антикризисных экономических мер направил 3 млн рублей грантовой поддержки в форме «экспортного кешбэка» на освоение зарубежных рынков и 8 млн – на компенсацию транспортных расходов. Это позволило быть экономически стабильными в период пандемии. Радий Хабиров подчеркнул, что развитие будет связано с особой экономической зоной «Алга».
Научно-исследовательский центр Ишимбайского специализированного химзавода катализаторов – особая гордость. Это настоящая лаборатория инноваций. А работают в этом отделе только те, кто получил в вузе красный диплом. Средняя зарплата – выше 40 тысяч рублей.
Долгожданный объект для Ишимбая – собственный ледовый дворец. Строительство началось в 2018 году, завершилось в 2020-м. Количество созданных рабочих мест составит 40, а стоимость «Ишимбай-Арены» превысила 260 млн рублей.
Пока состоялось техническое открытие спорткомплекса. Скоро «Ишимбай-Арена» откроет двери для всех. Ее общая площадь – свыше 4 тысяч квадратных метров. Наблюдать за хоккейными матчами смогут до 500 зрителей. Бурными аплодисментами зрители встретили подарок от главы Башкортостана Радия Хабирова.
В том, что жизнь забурлит, нет сомнений у многих родителей юных ишимбайцев. Как они рассказали телеканалу БСТ, дети с нетерпением ждут первых тренировок. Также в республике развивается программа «Сельский тренер», которая может быть интересна молодым специалистам.
Также Радий Хабиров осмотрел коммунальную технику, которую произвело предприятие «Ишимбайспецтехника». На площадке уже изготовили опытный экземпляр мусоровоза, который представили руководителю республики. Как сообщил директор предприятия Наиль Галлямов, серийное производство планируют организовать на территории особой экономической зоны «Алга».