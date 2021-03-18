В Уфе ребенку, оставшемуся без родителей из-за коронавируса, отказали в выплате

В Уфе девятилетнему мальчику отказывают в выплате почти 3 млн рублей. Его мама Елена Гайнуллова, работавшая на подстанции скорой помощи, заразилась коронавирусом и умерла. Спустя месяц из жизни ушел и её муж. Заботы об осиротевшем ребёнке легли на пожилых бабушку и дедушку. Опекуны могли получить крупную сумму на воспитание мальчика, однако в выплатах неожиданно отказали.
Что было дальше, Стелла Владимировна помнит уже плохо. Для пожилой женщины последние несколько месяцев оказались весьма непростыми. Пенсионерка хоронила родных буквально друг за другом. Сначала дочь, через месяц сгорел зять, а потом скончалась и мама Стеллы Владимировны. Сама же пенсионерка переболела коронавирусом дважды.
Врач Елена Гайнуллова проработала на Центральной подстанции скорой медицинской помощи в Уфе 12 лет. Она скончалась от коронавируса в ковид-госпитале 15 января. В региональном управлении Роспотребнадзора, проводившем расследование страхового случая, пришли к выводу, что врач скорой заразилась коронавирусом не на рабочем месте. Следовательно, и выплаты 9-летнему сироте не положены.
Единственное, что смогло сделать управление Роспотребнадзора – это выразить соболезнования родным и близким погибшей. Однако в профсоюзе медработников «Действие» утверждают, что нашли уже четверых пациентов Елены, переболевших коронавирусом, с которыми незадолго до смерти и контактировала медик.
Ситуацией заинтересовались и в прокуратуре Башкирии. Между тем Минздрав организовал собственную проверку. Не остались в стороне и башкирские парламентарии. Депутаты провели собственное расследование и взяли ситуацию под свой контроль.
2 миллиона 700 тысяч – именно столько составляет выплата погибшим от ковида медикам – не заменят Стасу семью, но помогут поднять его на ноги опекунам-пенсионерам. Девятилетний мальчик до сих пор не выпускает из рук своего телефона в надежде, что мама позвонит с дежурства.