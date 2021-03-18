В Уфе ребенку, оставшемуся без родителей из-за коронавируса, отказали в выплате

В Уфе девятилетнему мальчику отказывают в выплате почти 3 млн рублей. Его мама Елена Гайнуллова, работавшая на подстанции скорой помощи, заразилась коронавирусом и умерла. Спустя месяц из жизни ушел и её муж. Заботы об осиротевшем ребёнке легли на пожилых бабушку и дедушку. Опекуны могли получить крупную сумму на воспитание мальчика, однако в выплатах неожиданно отказали.

Она говорит, Лена умерла. Как Лена умерла? Я только что была в больнице, передачу отдала. Стелла Терещенко, мать врача Елены Гайнулловой

Что было дальше, Стелла Владимировна помнит уже плохо. Для пожилой женщины последние несколько месяцев оказались весьма непростыми. Пенсионерка хоронила родных буквально друг за другом. Сначала дочь, через месяц сгорел зять, а потом скончалась и мама Стеллы Владимировны. Сама же пенсионерка переболела коронавирусом дважды.

Врач Елена Гайнуллова проработала на Центральной подстанции скорой медицинской помощи в Уфе 12 лет. Она скончалась от коронавируса в ковид-госпитале 15 января. В региональном управлении Роспотребнадзора, проводившем расследование страхового случая, пришли к выводу, что врач скорой заразилась коронавирусом не на рабочем месте. Следовательно, и выплаты 9-летнему сироте не положены.

К сожалению, подтверждающих фактов инфицирования в ходе выполнения профессионального долга при оказании медицинской помощи пациентам, установить не удалось. Роспотребнадзор

Единственное, что смогло сделать управление Роспотребнадзора – это выразить соболезнования родным и близким погибшей. Однако в профсоюзе медработников «Действие» утверждают, что нашли уже четверых пациентов Елены, переболевших коронавирусом, с которыми незадолго до смерти и контактировала медик.

Она фотографировала свои вызовы. Потом от ФСС пришло ей сообщение на Госуслугах о том, что начислено ей 6,6 баллов. Она выплаты за коронавирусных больных за декабрь получила в районе 9 тысяч. А это доказывает, что она работала именно с такими больными, с коронавирусной инфекцией. Лидия Валеева, фельдшер станции скорой медицинской помощи, коллега врача Елены Гайнулловой

Ситуацией заинтересовались и в прокуратуре Башкирии. Между тем Минздрав организовал собственную проверку. Не остались в стороне и башкирские парламентарии. Депутаты провели собственное расследование и взяли ситуацию под свой контроль.

Мы своим коллегам, Роспотребнадзору, сказали: «Коллеги, вы поторопились со своими выводами». В любом случае во всех нормальных вердиктах люди принимают решение в пользу потерпевшего. Они возвращаются к этому вопросу, а мы держим это на контроле. Римма Утяшева, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан