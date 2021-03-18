Кураторы «Сколково» осмотрели будущий IQ-парк в Уфе

Уже к концу мая в Уфе откроется самый крупный в республике IQ-парк. Сегодня будущий дом инноваций осмотрели кураторы проекта из фонда «Сколково».

Здание расположено в Уфе на улице Заки Валиди и является едва ли не самым известным долгостроем – с 2015 в нем не производились никакие работы. Вновь строители приступили к работам в августе 2020.

IQ-парк должен стать ключевой площадкой для развития инновационных технологических проектов. В нем запланированы лаборатории, офисы, промышленные боксы, институты развития и деловой клуб. При этом сама планировка будет нестандартной, предусмотрено много зон отдыха, кинотеатр и спортзал на крыше.