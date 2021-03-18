В полпредстве Башкирии в Москве открылась фотовыставка памяти Рудольфа Нуреева

В полномочном представительстве Башкортостана в Москве открылась фотовыставка, посвященная памяти Рудольфа Нуреева. Экспозицию приурочили ко дню рождения нашего земляка – легендарного танцовщика с мировым именем.

Смотри какая мощь, выставка потрясающая. Прямо через глаза виден характер…

Екатерина Новицкая и Мария Чкаловская

100 уникальных фотографий легенды мирового балета Рудольфа Нуреева. Цикл снимков фотографа Парижской национальной оперы Франсетт Левьё охватывает французский период жизни и творчества Нуреева, с 1971 по 1984 год. На фотографиях танцовщик запечатлен на репетициях и спектаклях.

Фото №1 - В полпредстве Башкирии в Москве открылась фотовыставка памяти Рудольфа Нуреева

Мы горды земляком и культурным наследием, им оставленным. И балетом, который не знает границ и существует вне времени.

Наталья Лапшина, заместитель министра культуры Республики Башкортостан

Великий артист Рудольф Нуреев объединяет нас во имя культуры. И это искусство, которое объединяет нас.

Алексис Таррад, президент Общества французов в России

По словам куратора проекта Галии Пуйе, история выставки началась еще в Париже. В архивах фотографа Франсетт Левьё, работавшей в то время со многими известными людьми в искусстве, такими как Морис Бежар, Владимир Васильев, артисты Большого театра, собралось несколько тысяч бесценных снимков. Отбирая фотографии для России, акцент сделали не на блеск и славу, а на талант, трудолюбие и невероятную самоотдачу.

Фото №2 - В полпредстве Башкирии в Москве открылась фотовыставка памяти Рудольфа Нуреева
Уфимская волна

Эти фото в дальнейшем поедут по РБ, по городам. Посетив Башкортостан, надеемся, на месте присоединятся местные коллективы. И планируем собрать экспонаты и провести дни РБ.

Галия Пуйе, куратор международных выставок

Большой вклад в балетное искусство. Рудольф Нуреев – пример и для молодежи, как двигаться по карьере.

Азат Казакбаев, начальник отдела продвижения национальной культуры Полпредства Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации

Память Рудольфа Нуреева поклонники творчества танцовщика почтили и на родине. В Уфе, где он прожил до 16 лет, возложили цветы к его барельефу на фасаде Башкирского театра оперы и балета. Гениальному танцовщику и бунтарю в этом году исполнилось бы 83 года.

Вы знаете, даже когда сейчас смотришь на видео, как он танцует, и понимаешь: не всегда даже современные танцоры могут и технику, и актёрское мастерство сделать так, как он. Он, конечно, уникальная личность. И в этот день, конечно, надо вспомнить наших корифеев, увидев которых, Рудольф Нуреев стал тем, кем он стал.

Леонора Куватова, художественный руководитель балетной труппы, народная артистка Российской Федерации и Республики Башкортостан  

«Нуреевские дни» в Башкирском театре оперы и балета продлятся до 19 марта. В этом году дата отмечается с особым вниманием, поскольку уфимской балетной труппе присвоено имя легендарного земляка, прославившего республику своим непревзойденным талантом на весь мир.

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