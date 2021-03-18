В полпредстве Башкирии в Москве открылась фотовыставка памяти Рудольфа Нуреева

Вы знаете, даже когда сейчас смотришь на видео, как он танцует, и понимаешь: не всегда даже современные танцоры могут и технику, и актёрское мастерство сделать так, как он. Он, конечно, уникальная личность. И в этот день, конечно, надо вспомнить наших корифеев, увидев которых, Рудольф Нуреев стал тем, кем он стал.

Леонора Куватова, художественный руководитель балетной труппы, народная артистка Российской Федерации и Республики Башкортостан