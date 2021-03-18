В полпредстве Башкирии в Москве открылась фотовыставка памяти Рудольфа Нуреева

В полномочном представительстве Башкортостана в Москве открылась фотовыставка, посвященная памяти Рудольфа Нуреева. Экспозицию приурочили ко дню рождения нашего земляка – легендарного танцовщика с мировым именем.
100 уникальных фотографий легенды мирового балета Рудольфа Нуреева. Цикл снимков фотографа Парижской национальной оперы Франсетт Левьё охватывает французский период жизни и творчества Нуреева, с 1971 по 1984 год. На фотографиях танцовщик запечатлен на репетициях и спектаклях.
По словам куратора проекта Галии Пуйе, история выставки началась еще в Париже. В архивах фотографа Франсетт Левьё, работавшей в то время со многими известными людьми в искусстве, такими как Морис Бежар, Владимир Васильев, артисты Большого театра, собралось несколько тысяч бесценных снимков. Отбирая фотографии для России, акцент сделали не на блеск и славу, а на талант, трудолюбие и невероятную самоотдачу.
Память Рудольфа Нуреева поклонники творчества танцовщика почтили и на родине. В Уфе, где он прожил до 16 лет, возложили цветы к его барельефу на фасаде Башкирского театра оперы и балета. Гениальному танцовщику и бунтарю в этом году исполнилось бы 83 года.
«Нуреевские дни» в Башкирском театре оперы и балета продлятся до 19 марта. В этом году дата отмечается с особым вниманием, поскольку уфимской балетной труппе присвоено имя легендарного земляка, прославившего республику своим непревзойденным талантом на весь мир.