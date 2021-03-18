В Башкирии отремонтировали поликлинику, которая шокировала Радия Хабирова

В Кушнаренковском районе отремонтировали поликлинику, которая шокировала Радия Хабирова. Глава Башкирии посетил аварийное здание в прошлом году и поручил привести поликлинику в порядок. Были проведены работы на более чем 10 миллионов рублей. Теперь в обновленных помещениях тяжело узнать старые коридоры с трещинами.
С новым способом записи на прием к врачу пациенты еще пока только знакомятся, поэтому помогают сотрудники. На инфоматах сразу видно свободное время у нужного специалиста. Рядом зона ожидания. Диваны, телевизор, светлые отремонтированные помещения.
А вот так еще летом выглядели те же коридоры: трещины на полу и стенах, маячки на которых с каждым годом только прибавлялись. В некоторых местах было опасно находиться, и проход туда был просто запрещен. Поликлинику в ходе рабочей поездки тогда посетил Радий Хабиров. Здание, которое никогда не видело капитального ремонта, удалось привезти в порядок за 8 месяцев.
Такого результата удалось добиться благодаря улучшению маршрутизации.
Поликлиника изменилась не только внутри, но и снаружи. Фасад здания был обновлён. Но основные работы, благодаря которым удалось спасти здание, глазом не увидеть.
Приятнее стало не только пациентам, но и медикам. Раньше, признается руководство больницы, молодые врачи даже отказывались от работы, глядя, в каких условиях придётся трудиться. Теперь же здесь надеются, что комфортные условия привлекут новых специалистов.