В Башкирии отремонтировали поликлинику, которая шокировала Радия Хабирова

В Кушнаренковском районе отремонтировали поликлинику, которая шокировала Радия Хабирова. Глава Башкирии посетил аварийное здание в прошлом году и поручил привести поликлинику в порядок. Были проведены работы на более чем 10 миллионов рублей. Теперь в обновленных помещениях тяжело узнать старые коридоры с трещинами.

С новым способом записи на прием к врачу пациенты еще пока только знакомятся, поэтому помогают сотрудники. На инфоматах сразу видно свободное время у нужного специалиста. Рядом зона ожидания. Диваны, телевизор, светлые отремонтированные помещения.

А вот так еще летом выглядели те же коридоры: трещины на полу и стенах, маячки на которых с каждым годом только прибавлялись. В некоторых местах было опасно находиться, и проход туда был просто запрещен. Поликлинику в ходе рабочей поездки тогда посетил Радий Хабиров. Здание, которое никогда не видело капитального ремонта, удалось привезти в порядок за 8 месяцев.

Стало очень чисто, уютно, кабинеты просторные. На прием к врачам сразу попадаешь. Галина Тюрина

Такого результата удалось добиться благодаря улучшению маршрутизации.

Мы разграничили потоки пациентов, стараемся не допускать очередей. Ильдар Бакаев, и.о. главного врача Кушнаренковской ЦРБ

Поликлиника изменилась не только внутри, но и снаружи. Фасад здания был обновлён. Но основные работы, благодаря которым удалось спасти здание, глазом не увидеть.

Сначала укрепили фундамент на 1,8 млн, потом было выделено более 10 млн непосредственно на ремонт. Руслан Гизатуллин, глава администрации Кушнаренковского района