В Башкирии аферисты выманили у женщины 777 тысяч рублей

58-летняя жительница Бижбулякского района Башкирии стала жертвой мошенников. Аферисты похитили у нее более 777 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что хочет возместить материальный ущерб за покупки ею БАДов. Он предложил ей выпустить сертификат номиналом 3 млн рублей, но для этого ей необходимо было оплатить услуги адвоката.