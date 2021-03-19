В Башкирии аферисты выманили у женщины 777 тысяч рублей

58-летняя жительница Бижбулякского района Башкирии стала жертвой мошенников. Аферисты похитили у нее более 777 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Фото №1 - В Башкирии аферисты выманили у женщины 777 тысяч рублей

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что хочет возместить материальный ущерб за покупки ею БАДов. Он предложил ей выпустить сертификат номиналом 3 млн рублей, но для этого ей необходимо было оплатить услуги адвоката.

Обманутая женщина на протяжении двух месяцев переводила на неизвестный счет деньги, общая сумма переводов составила 777600 рублей.

пресс-служба МВД Башкирии

Сельчанка обратилась с заявлением в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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