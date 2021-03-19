В Башкирии прошел этно-конкурс «Яшь Килен»

В первый день невестки в национальных костюмах представили на суд жюри и зрителей рассказ о себе и своей семье. Гвоздем программы стали музыкальные номера конкурсанток. На второй день конкурсантки порадовали жюри и зрителей своими кулинарными способностями: от традиционных каймаков и баурсаков до варений из шишек и одуванчиков. Также девушки показали своё рукоделие: изготовление посуды, вязание одежды, декоративные и сувенирные атрибуты в национальной стилистике. Торжественное награждение прошло на сцене районного дворца культуры.