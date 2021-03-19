В Башкирии загорелся вольер из досок: пострадал мужчина

Накануне, 18 марта, в Белорецке произошёл пожар. Инцидент зафиксирован по улице Дзержинского. Подробности ЧП сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

Около шести часов вечера огнём охватило дощатый вольер. Кровля у помещения была металлическая с деревянной обрешеткой. Тушить пожар отправились специалисты пожарной команды.

В огне пострадал 30-летний мужчина, который проводил в вольере сварочные работы. Он получил термический ожог лица, однако от госпитализации отказался.

Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности. Рядом с работающим сварщиком разлилась канистра бензина. Искры попади на горючую жидкость, что привело к возгоранию.