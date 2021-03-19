В Уфе презентовали книгу «Мажит Гафури. Новый взгляд на творчество поэта»

В декабре 2020 года были опубликованы сразу две книги. Одна книга посвящена творчеству Мажита Гафури, а вторая – Шайхзады Бабича. Мажит Гафури как сын своего времени в своих произведениях затрагивал различные проблемы, в том числе этики, религии и другие.

Флюр Сибагатов, автор издания, заведующий отделом Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан