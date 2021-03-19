В Уфе презентовали книгу «Мажит Гафури. Новый взгляд на творчество поэта»

Свежий взгляд на творчество наших народных писателей. В Национальной библиотеке презентовали книгу «Мажит Гафури. Новый взгляд на творчество поэта». Книга издана башкирским издательством «Китап» в рамках новой серии «Выдающиеся личности Башкортостана».

Том состоит из четырех глав. Автор предпринял попытку проанализировать произведения Гафури в контексте восточной и арабо-мусульманской культуры на определенных этапах его творчества. При подготовке издания перед писателем стояла задача донести до современного читателя новое прочтение произведений классика.

В декабре 2020 года были опубликованы сразу две книги.  Одна книга посвящена творчеству Мажита Гафури, а вторая – Шайхзады Бабича. Мажит Гафури как сын своего времени в своих произведениях затрагивал различные проблемы, в том числе этики, религии и другие.

Флюр Сибагатов, автор издания, заведующий отделом Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан
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