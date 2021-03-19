В Уфе задержали экстремиста, который скрывался от правосудия

В Уфе был задержан 60-летний руководителя экстремистской организации «Община коренных народов Руси-Уфимский регион» Равиль Тухватуллин. Почти девять месяцев мужчина скрывался от правосудия.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ Башкирии, Равиль Тухватуллин был осужден за призывы к экстремизму в социальных сетях. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении. Обвиняемый сам должен был добраться до места исполнения наказания, но «залёг на дно».

Равиль Тухватуллин был объявлен в федеральный розыск. Только в марте 2021 года он был найден в жилом доме по улице Шмидта в Уфе. Мужчину задержали и направили в правоохранительные органы для обеспечения исполнения приговора суда.