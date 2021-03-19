Стал известен возраст самой молодой жертвы коронавируса в Башкирии

Министерство здравоохранения Башкирии поделилось статистикой по летальным случаям от коронавируса в регионе. Полный отчёт предоставило издание UfaTime.ru.

Так, например, стал известен возраст самой молодой жертвы коронавируса. Ею стал 23-летний парень. Самый возрастной погибший от коронавируса – 94-летний мужчина.

Чаще от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, погибают мужчины. По состоянию на 12 марта, насчитываются 162 смерти мужчин и 149 – женщин. При этом среди погибших от COVID-19 нет новорождённых, несовершеннолетних и беременных.