В Уфе ищут мужчину, который пытался зарезать прохожего

Если вы видели разыскиваемого, располагаете информацией о его местонахождении или можете помочь в раскрытии преступления, просим сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурная часть Отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Уфе – 250-51-34, 250-41-62 или 02.

пресс-служба МВД по РБ