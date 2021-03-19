В Уфе ищут мужчину, который пытался зарезать прохожего

Полиция Уфы начала поиски мужчины, подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Как известно следствию, 17 марта в больницу города доставили истекающего кровью мужчину. На несчастного напали с ножом. Оказалось, инцидент произошёл у дома №5 по улице Мустая Карима около трёх часов ночи. Нападение удалось зафиксировать камере слежения.
По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемого ищет полиция.
Его приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. В момент совершения преступления он был одет в черную вязаную шапку, черную куртку с капюшоном на спине большими буквами надпись «LACOSTE», черные джинсы и черную обувь.
Видео: МВД по РБ.