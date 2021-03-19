Радий Хабиров опробовал лед дворца «Ишимбай Арена»

На данный момент у нас в республике 14 крытых ледовых стадионов – это очень мало. Но мы в 2022 году завершим строительство в Октябрьском. Летом начнем строительство в Баймаке. Уже проектируем стадион на северо-востоке – в Месягутово. Будет 17 стадионов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан