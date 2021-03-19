Радий Хабиров опробовал лед дворца «Ишимбай Арена»

В городе состоялся технический запуск спортивного объекта. Арена площадью в 4 тысячи квадратных метров вмещает 500 зрителей. Здесь можно будет проводить хоккейные матчи и занятия по фигурному катанию, также откроются залы хореографии и силовой подготовки.

Строительство спортивного объекта началось в 2018 году, потратили 330 миллионов рублей. Как отметил Глава республики, в течение двух-трех недель будет составлено штатное расписание тренировок и на льду появятся дети. Прежде родителям юных спортсменов приходилось возить маленьких фигуристов в Стерлитамак, а  хоккеистов – в Салават. Теперь же ишимбайцы смогут тренироваться на домашнем льду.

На данный момент у нас в республике 14 крытых ледовых стадионов – это очень мало. Но мы в 2022 году завершим строительство в Октябрьском. Летом начнем строительство в Баймаке. Уже проектируем стадион на северо-востоке – в Месягутово. Будет 17 стадионов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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