Радий Хабиров опробовал лед дворца «Ишимбай Арена»

В городе состоялся технический запуск спортивного объекта. Арена площадью в 4 тысячи квадратных метров вмещает 500 зрителей. Здесь можно будет проводить хоккейные матчи и занятия по фигурному катанию, также откроются залы хореографии и силовой подготовки.
Строительство спортивного объекта началось в 2018 году, потратили 330 миллионов рублей. Как отметил Глава республики, в течение двух-трех недель будет составлено штатное расписание тренировок и на льду появятся дети. Прежде родителям юных спортсменов приходилось возить маленьких фигуристов в Стерлитамак, а хоккеистов – в Салават. Теперь же ишимбайцы смогут тренироваться на домашнем льду.