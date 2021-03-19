В Башкирии у 92-летней старушки украли 126 тысяч рублей

92-летняя жительница Нефтекамска стала жертвой мошенников. Две неизвестные женщины украли у пенсионерки 126 тысяч рублей, которые та долго копила.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что ограбление – дело рук двух «социальных работниц». Они пришли к пенсионерке якобы проверить условия жизни. Пока одна из них разговаривала со старушкой на кухне, другая ходила по соседней комнате.

После ухода лже-соцработниц пенсионерка и её семья обнаружили пропажу накоплений. Родственники старушки сразу обратились в полицию – было возбуждено уголовное дело, а злоумышленниц ищут.