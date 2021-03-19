В Башкирии агрономы проводят исследования озимой пшеницы

Состояние озимых культур дает надежду на хороший урожай. Сегодня в Буздякском районе специалисты Россельхозцентра отобрали очередные пробы озимой пшеницы. Это уже третье по счету в этом году обследование на то, как проходит зимовка растений и какие готовить удобрения и средства защиты на весну.
Топор, а вместо деревянной рукоятки – металлический черенок. Этот самодельный инструмент по замерзшей земле – в самый раз, говорят специалисты Россельхозцентра. Сегодня в одном из хозяйств Буздякского района они отбирали пробы озимых культур. Это уже третий выход в поле с начала года. Предыдущие два исследования показали, что зимовка растений проходит нормально.
Ростки пшеницы такие же зеленые, как и осенью. Но давать оценку состоянию озимых культур преждевременно. Окончательный вывод можно будет сделать после испытаний. Вырубленный в почве монолит размерами 30 на 20 и глубиной 15 сантиметров отправят в лабораторию.
Также растения исследуются на наличие болезней и вредителей. Чтобы земледельцы заранее знали, какие удобрения и средства химической защиты использовать с наступлением агарного сезона. Предыдущие пробы, взятые в 20-х числах января и февраля, показали, что на полях Буздякского района количество гибели озимых составляет примерно 6 процентов от общих посевов. Но окончательный вывод можно будет сделать после полученных результатов исследования отобранных сегодня проб.