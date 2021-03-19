В Башкирии агрономы проводят исследования озимой пшеницы

Состояние озимых культур дает надежду на хороший урожай. Сегодня в Буздякском районе специалисты Россельхозцентра отобрали очередные пробы озимой пшеницы. Это уже третье по счету в этом году обследование на то, как проходит зимовка растений и какие готовить удобрения и средства защиты на весну.

Топор, а вместо деревянной рукоятки – металлический черенок. Этот самодельный инструмент по замерзшей земле – в самый раз, говорят специалисты Россельхозцентра. Сегодня в одном из хозяйств Буздякского района они отбирали пробы озимых культур. Это уже третий выход в поле с начала года. Предыдущие два исследования показали, что зимовка растений проходит нормально.

Посеяно 1300 гектаров, занимаемся только озимой пшеницей. С осени были посевы в хорошем состоянии, снежный покров где-то 35-40 сантиметров. Альберт Исламгулов, главный агроном хозяйства

Ростки пшеницы такие же зеленые, как и осенью. Но давать оценку состоянию озимых культур преждевременно. Окончательный вывод можно будет сделать после испытаний. Вырубленный в почве монолит размерами 30 на 20 и глубиной 15 сантиметров отправят в лабораторию.

Там в течение двух недель мы его размораживаем, выращиваем. Определяем количество выживших растений, определяем количество гибели, процент гибели. Радмир Фархутдинов, начальник Буздякского филиала Россельхозцентра по Республике Башкортостан