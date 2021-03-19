В Башкирии агрономы проводят исследования озимой пшеницы

Состояние озимых культур дает надежду на хороший урожай. Сегодня в Буздякском районе специалисты Россельхозцентра отобрали очередные пробы озимой пшеницы. Это уже третье по счету в этом году обследование на то, как проходит зимовка растений и какие готовить удобрения и средства защиты на весну.

Топор, а вместо деревянной рукоятки – металлический черенок. Этот самодельный инструмент по замерзшей земле – в самый раз, говорят специалисты Россельхозцентра. Сегодня в одном из хозяйств Буздякского района они отбирали пробы озимых культур. Это уже третий выход в поле с начала года. Предыдущие два исследования показали, что зимовка растений проходит нормально.

Посеяно 1300 гектаров, занимаемся только озимой пшеницей. С осени были посевы в хорошем состоянии, снежный покров где-то 35-40 сантиметров.

Альберт Исламгулов, главный агроном хозяйства

Ростки пшеницы такие же зеленые, как и осенью. Но давать оценку состоянию озимых культур преждевременно. Окончательный вывод можно будет сделать после испытаний. Вырубленный в почве монолит размерами 30 на 20 и глубиной 15 сантиметров отправят в лабораторию.

Фото №1 - В Башкирии агрономы проводят исследования озимой пшеницы

Там в течение двух недель мы его размораживаем, выращиваем. Определяем количество выживших растений, определяем количество гибели, процент гибели.

Радмир Фархутдинов, начальник Буздякского филиала Россельхозцентра по Республике Башкортостан

Также растения исследуются на наличие болезней и вредителей. Чтобы земледельцы заранее знали, какие удобрения и средства химической защиты использовать с наступлением агарного сезона. Предыдущие пробы, взятые в 20-х числах января и февраля, показали, что на полях Буздякского района количество гибели озимых составляет примерно 6 процентов от общих посевов. Но окончательный вывод можно будет сделать после полученных результатов исследования отобранных сегодня проб.

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