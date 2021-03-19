Дальнобойщик из Башкирии попал в смертельное ДТП на трассе в Челябинской области

В Челябинской области произошла смертельная авария с участием двух фур. Водителем одного из большегрузов являлся 55-летний мужчина из Башкирии.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, ДТП было зафиксировано на трассе М-5 ранним утром сегодня, 19 марта. Водитель Volvo выехал на встречную полосу и лоб в лоб заехал в фуру Scania, за рулем которого был уроженец Башкирии.
Сообщается, что 57-летний шофер Volvo из Омска скончался на месте происшествия от многочисленных травм, 55-летний дальнобойщик смог выжить и был госпитализирован в ближайшую больницу.