Школьник-инвалид разрабатывает приложение о достопримечательностях Башкирии

В Уфе школьник и студент с ограниченными возможностями здоровья разрабатывают приложения дополненной реальности. С помощью одной программы можно будет изучить знаменитые объекты региона со всех сторон прямо на экране смартфона. Другая поможет изучить японский язык.
Впереди у Данилы Спиридонова еще много работы. Сначала нужно разработать дизайн иероглифов, а затем всевозможные их комбинации. Но самым сложным будет заложить в программу правила словообразования японского языка. А все для студента УКСИВТа началось с того, что он не смог найти в интернете удобное приложения для его изучения. И решил разработать его сам.
По замыслу Данилы в приложении можно будет также изучать культуру и достопримечательности Японии. Но на этом разработчик не думает останавливаться.
А вот Газиз Якупов решил создать приложение о достопримечательностях республики. В нем будут все города, а также самые крупные историко-культурные памятники. Мальчик родом из Ишимбая и учится в уфимской коррекционной школе. Но своей разработкой занимается в УКСИВТе. Пока готовы только черновые макеты. Всего предстоит сделать более 100 объектов.
В прошлом году Газиз стал победителем национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Потенциал у его разработки большой.
Но для начала приложения планируют разместить на площадках для пользователей гаджетов на базе Android или iOS. Таким образом у людей из любой точки земного шара будет возможность увидеть Башкирию в 3D.