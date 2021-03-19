Школьник-инвалид разрабатывает приложение о достопримечательностях Башкирии

В Уфе школьник и студент с ограниченными возможностями здоровья разрабатывают приложения дополненной реальности. С помощью одной программы можно будет изучить знаменитые объекты региона со всех сторон прямо на экране смартфона. Другая поможет изучить японский язык.

Впереди у Данилы Спиридонова еще много работы. Сначала нужно разработать дизайн иероглифов, а затем всевозможные их комбинации. Но самым сложным будет заложить в программу правила словообразования японского языка. А все для студента УКСИВТа началось с того, что он не смог найти в интернете удобное приложения для его изучения. И решил разработать его сам.

Пользователи будут запускать приложение, будет несколько вкладок, которые он сможет выбирать. Данила Спиридонов, студент 3-го курса Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники

По замыслу Данилы в приложении можно будет также изучать культуру и достопримечательности Японии. Но на этом разработчик не думает останавливаться.

А вот Газиз Якупов решил создать приложение о достопримечательностях республики. В нем будут все города, а также самые крупные историко-культурные памятники. Мальчик родом из Ишимбая и учится в уфимской коррекционной школе. Но своей разработкой занимается в УКСИВТе. Пока готовы только черновые макеты. Всего предстоит сделать более 100 объектов.

Примерно проект будет готов через полгода. В будущем я планирую перевести этот проект в виртуальную реальность. Пока она в дополненной реальности на компьютере или телефоне. Газиз Якупов, ученик Уфимской коррекционной школы-интерната №13

В прошлом году Газиз стал победителем национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Потенциал у его разработки большой.

В дальнейшем будем импортировать это приложение, чтобы можно было надеть очки и прогуляться. В приложении виртуальной реальности будем видеть объемное изображение. Евгения Гильзер, преподаватель Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники