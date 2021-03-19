В Уфе держали в рабстве безногого инвалида из Тюмени

Дядя Витя жмет мне руку и благодарит. Потом смотрит на меня и говорит: «А я ведь теперь дома, дочка, дома!». Желаю ему здоровья, и чтобы он не терялся больше. Говорит, что больше он из приюта – никуда. Такая получилась история. Человек с тяжелой судьбой оказался вдали от Родины, совершенно один, на улице. Но благодаря добрым людям, нам удалось вернуть его в то место, которое он считает своим домом. А ведь он мог просто замерзнуть на улице – страшно подумать. История закончилась хорошо. Дядю Витю ожидало тепло и забота сотрудников приюта, а нас – дорога домой.

волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан»