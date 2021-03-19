В Уфе держали в рабстве безногого инвалида из Тюмени

Жуткий случай произошёл в Башкирии с 64-летнем жителем Тюмени без ног. В Уфе его держали в рабстве. Страшную историю рассказали корреспонденты портала 72.RU.
Волонтёры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт Башкортостан» узнали о 64-летнем Викторе Пинигине, который долгое время лечился в больнице Уфы. Мужчина без ног получил сильное обморожение рук – его доставили в медучреждение, а когда пришло время выписки, оказалось, что ему некуда идти. Тогда в ситуацию вмешались волонтёры, которые выяснили, что мужчина родом из Тюмени, а в Уфу его привезли мошенники.
Оказалось, в родном городе Виктор жил в приюте. Оттуда его забрал неизвестный, который представился братом инвалида. Мошенник перевез несчастного в Уфу, поселил в барак и заставил попрошайничать. Его вывозили вместе с другими попрошайками на специальные места в городе, где те сидели «с протянутой рукой». Как сообщил сам Виктор корреспондентам, за день он мог «заработать» по 20 тысяч рублей. Все деньги, конечно, у него забирал брат-самозванец.
В морозы Виктор получил сильное обморожение и попал в больницу, а после стал никому не нужен. Волонтёры «Лиза Алерт» помогли Виктору вернуться в родной город. Они самостоятельно довезли мужчину до приюта – дорога на машине заняла 11 часов. Виктора передали в надежные руки, а в приюте пообещали ответственнее общаться с «родственникам» постояльцев.
Фото: «Лиза Алерт Башкортостан».