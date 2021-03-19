В Уфе поймали вахтовика-извращенца, распространявшего порно-снимки школьницы

В Саратовской области вынесли приговор 38-летнему мужчине за распространение детской порнографии. Осужденный получил четыре года тюрьмы.

Как установило следствие, еще в 2017 году у мужчины завязалась переписка с 13-летней девочкой из Пензенской области в социальных сетях. О том, сколько лет его новой знакомой, он знал: школьница сразу же предупредила своего нового приятеля об этом. По словам мужчины, его не спугнул столь юный возраст, и он попросил прислать ему интимные фото. Девочка согласилась и вот на руках у мужчину уже были изображения обнаженной школьницы. После этого их диалог прекратился на два года.

В 2019 году мужчина вновь объявился в жизни подростка, однако на этот раз, уже 15-летняя девушка, не захотела продолжать общение и заблокировала во всех социальных сетях старого знакомого. Такой поступок разозлил мужчину и он начал отправлять порно-снимки девочки всем своим знакомым и друзьям. Фотографии получили и друзья школьницы. Она поспешила рассказать все маме и попросить помощи у полиции.